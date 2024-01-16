Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ocak 2024 12:58
Ocak İller Arası Samsun Tds / Eş Tayini

Merhaba arkadaşlar kadrolu 5 yıllık tdsyim. İller arasıyla samsun bafra dh tercih verdim. Gelirse istanbuldan samsuna gideceğim. eşimde istanbulda kadrolu hemşire eş tayininde bir sorun olur mu ? ayrıca aynı kuruma tercihte bulunan var mı ?

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