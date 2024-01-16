Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ocak 2024 13:08
eş durumu

merhaba herkese nişanlım kadrolu öğretmen ben tayin istesem yanına gidebilir miyim istanbuldan?? Kadrolu olduğu için olumsuz diyorlar genelde ama 3 yıllık süreyi doldurmadı bu durumda kim kime tabi olur

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