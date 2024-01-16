Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ocak 2024 13:24
Özür Grubu Ankara Rehberlik Yazacaklar

Merhaba arkadaşlar. Çeşitli nedenlerle önbaşvuruyu gerçekleştiremedim. Ankara'yı tercih edecektim ama yapamadım. Acaba elinde Ankara'da rehberlik alanında olan kontenjanları yazabilecek var mıdır? Kaç gündür her yerde arıyorum ulaşamadım, belki buradan ulaşabilirim. Şimdiden teşekkür ediyorum cevaplarınız için.

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