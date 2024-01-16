Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ocak 2024 13:53
Eş durumu tayini kadrolu hemşire

merhaba 3 yıl doldurmuş kadrolu hemşireyim, polis eşimin yanına eş durumu tayini için dilekçe vereceğim, ne kadarlık sürede sonuçlanıyor bilgisi olan var mıdır bakanlığı arıyorum açan yok ?

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