Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ocak 2024 13:57
SabitEkÖd. Neye Göre Belirleniyor?

Benim aralıktaki sabit ek ödeme 10378 iken bu ay 13283 olmuş bunun hesaplanışı farklı mı neden %49 artış olmadı? Bilenler cevap verirse sevinirim.

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