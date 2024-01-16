Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ocak 2024 14:05
Açıkta kalan kadroya nereden bakılır?

Merhaba geçen yıl haziran ayında illerarası tayin sonuçlarında kadrolarda açık kalıp kalmadığına nereden bakabilirim? Ya da bakılıyor mu buna?

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