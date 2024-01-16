Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ocak 2024 14:42
promosyon çöp oldu

Almış olduğumuz promosyon daha yılı dolmadan memur 1 aylık maaşının altında kaldı acil bir şekilde günümüz katsayılarına uygun bir şekilde güncellenmelidir. Bununla ilgili sendikalarınıza baskı kurun hastanede boş boş gezmesinler. Twitterda veya basın açıklamalarıyla gündem oluştursunlar

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