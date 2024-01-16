Yardımcı olurmusunuz arkadaşlarım.

Şöyle yardımcı olayım; bir sonraki sefere bu konuyla ilgili başlık açmak isterseniz "Eş durumu sonuçları ne zaman açıklanır" diye başlık yazabilirsiniz.

Konuyla ilgili olan veya bilgisi olan kişilerin başlığa tıklaması, gereksiz alakasız insanların girmemesi için daha uygun olacaktır.