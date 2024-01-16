Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ocak 2024 14:57
Yardımcı olurmusunuz arkadaşlarım.

Eş durumu başvuru yaptım ne zaman aciklanir 18 ocakta diyarlar erken olurmu şimdiden teşekkürler ediyorum


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 15:50

Şöyle yardımcı olayım; bir sonraki sefere bu konuyla ilgili başlık açmak isterseniz "Eş durumu sonuçları ne zaman açıklanır" diye başlık yazabilirsiniz.

Konuyla ilgili olan veya bilgisi olan kişilerin başlığa tıklaması, gereksiz alakasız insanların girmemesi için daha uygun olacaktır.


Datdiriditdit
Aday Memur
16 Ocak 2024 16:28

17 Ocak tercihlerin son günü 18inden önce nasıl açıklanmasını bekliyorsunuz acaba

Toplam 2 mesaj

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