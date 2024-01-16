Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ocak 2024 15:18
2024 seçim görevi

Geldi gene bir seçim dönemi ve yazı gönderdiler önceki seçimlerde görev alıp almadığımız ve bilgilerimiz. Artık istek de sorulmuyor sanırım. Önceden isteyip istemediğimiz sorulurdu sizin bulunduğunuz yerde durum nasıl?


Braweheart01
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 15:20

geçen seçimde on kere istiyorum diye yazdım çıkmadı sonra istemeyen bir kişiden devraldım bu seçimde nasıl göev alabiliriz acaba?


mıcheal owen
Şube Müdürü
16 Ocak 2024 15:46

Kardeşim görev istiyorum istemiyorum diye sorarsa istiyorsan istiyorum yazacaksın olmazsa istemeyen biriyle değişirsin. Bir kere mi seçim görevi aldın şu ana kadar?

Braweheart01, 1 saat önce

geçen seçimde on kere istiyorum diye yazdım çıkmadı sonra istemeyen bir kişiden devraldım bu seçimde nasıl göev alabiliriz acaba?


civil_eng06
Şef
16 Ocak 2024 16:22

Geçen seçimlerde yazı gelmişti görev almak isteyenlerin listesini yollayın diye. Yerel seçimlerin sandıklar kapandıktan sonraki süreci çok uzun işliyor. O yüzden görev almak eğer maddi anlamda ihtiyaç yoksa külfetten başka birşey değil bana göre.

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