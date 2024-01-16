Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Ocak 2024 15:36
eş tayini hakkında

arkadaşlar ben beş yıldır zabıt katibi olarak görev yapıyorum, yakında evleneceğim ve eş durumu nedeniye mazeret tayini isteyeceğim, eşim ise yaklaşık 10 aydır ücretli öğretmenlik yapıyor. yönetmelikte son iki yıl içinde 360 gün SGK'li olmak yazıyor falan şöyle bir durumda var ki eşim ücretli öğretmenlik yapması nedeniyle SGK'si tam işlemiyor, bir ayda 20 gün falan işliyor, haliyle SGK günü tutmuyor, bunun için ne yapmalıyım, bilen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim


umutsuzkatip
Şube Müdürü
16 Ocak 2024 15:42

360 günü tamamlaması gerekiyor her halükarda maalesef. Tayin talebi ekinde sgk dökümü de sunuyorsunuz çünkü.

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