KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Ocak 2024 16:03
Türkşeker'e memur olarak atananlar

16. Tüm adaylar için nitelik kodlarında belirlenen diğer belgeler

Memur olarak giren arkadaşlar bizim teslim etmemiz gereken nitelik kodu varmı


SAYNA
Aday Memur
16 Ocak 2024 21:08

ben yok biliyorum ama yarın kuruma gideceğim çıkarsa bir şey yazarım buraya

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