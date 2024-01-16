KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


16 Ocak 2024 16:03
Türkşekere memur olarak atananlar

16. Tüm adaylar için nitelik kodlarında belirlenen diğer belgeler

Memur olarak giren arkadaşlar bizim teslim etmemiz gereken nitelik kodu varmı

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