Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


16 Ocak 2024 16:44
kpss puanı kaç kere kullanılabilir?

hem maliye hem de çocuk gelişimi mezunuyum. iibf li (maliye) olarak sözleşmeli atandım. sonra kadrolu merkezi atamayla yerleştim. aday memurken sağlık bakanlığı veya aile sosyal hizmetler çocuk gelişimci olarak ilana çıkarsa tekrardan sözleşmeliye geçebilir miyim? yani aynı kpss puanı ile önce sözleşmeli sonra kadrolu tekrar sözleşmeli olabilir miyim? mezuniyet farklılığı var. Kadro yakma ile ilgili yorumlarda lütfen bulunmayın bazı özel durumlar var.


FurkanBilisim
Aday Memur
16 Ocak 2024 17:19
3. kadronun ne özel durumu varmış acaba :D
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kültür ve turizm Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıDSİ mi Karayolları mı yoksa Çevre ve Şehircilik mimilli saraylar idaresi destek personeli(temizlik)Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)gençlik spor bakanlığı gençlik çalışanı alımı İnşaat Mühendisliği 2024Ticaret İl müdürlüğü atamakpss puanı kaç kere kullanılabilir?1999-2008 Arası EmeklilikDSİ, Ünvan Değişikliği Sınavına Hazırlananlar Platformu.

Sözlük

Birini parlatmaya çalışmak 3 röportaj serisi 11 soğuk baklava 3 Kadınlar ve Erkekler Arasındaki Farklılıklar 3 kırklara karışmak 1 afrika 2 sibel alaş 2 güne bir söz bırak 4 dünyayı ters çevirince ne oluyor 2 taşıyıcı annelik 1

Son Haberler

Kahramanmaraş'ta 11 bin 512 deprem soruşturması açıldıErdoğan'dan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdiKamu-Sen memur emeklilerinin refah payı talebini yinelediİstanbul'da pompalı tüfekle markette soygun girişiminde bulunan 5 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?