Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ocak 2024 17:22
KORUMA ŞUBE

koruma şubeye geçmek için gereken şartlar nedir polis olduktan sonra herhangi boy kilo şartı aranıyor mu boyum 174 kilom iyi kaslıyım alırlar mı ?


GırqırAli
Memur
16 Ocak 2024 18:30
normal kaslı isen almazlar ama "iyi kaslı" isen kesin alırlar kardeşim :)))

yorqunadam
Memur
16 Ocak 2024 18:39
yine bir gencimiz etkilendiği bir diziden birim aşkı yaşıyor

sancak bayrak
Şube Müdürü
16 Ocak 2024 18:55

Koruma şube yatış yeri,oraya gitmek zor adamın varsa gidersen.bi kulübe bir uzun namlulu masa sandalye, kimseye karışmıyon vatandaşla işin yok on numara,bir de fazlası var diye biliyorum.

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