Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ocak 2024 17:32
Başhekim diretmesi

Kanunen uygunsuzluğu dilekçe olarak belirttim fakat başhekimlik usul ve esaslara göre belirlendiği konusunda bir cevap verdi

Bir üst basamak olarak nereye dilekçe verebilirim?9

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