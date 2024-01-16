Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Ocak 2024 17:35
milli saraylar uygulama sınavı

bugün temizlik kadrosu için uygulamalı mülakata girenler varmı? yada girecek olanlar


kendinetekniker
Aday Memur
16 Ocak 2024 18:44
çalışma yeri istanbulmu ve tayin hakkı varmı
Toplam 1 mesaj

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