Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ocak 2024 17:47
G.Y.S Mülakat

Görevde yükselme sözlü sınav sonuçları takvime göre bugün açıklanacak ama hala bi açıklama yapılmadı . Yada açıklandı da benmi göremedim ?


Soganpatates
Aday Memur
16 Ocak 2024 17:56

Açıklandı milli eğitim bakanlığı sayfasına bakabilirsiniz.


hakan zeytinci
Aday Memur
16 Ocak 2024 18:29

ben 70 aldım.ama geçtim mi emin değilim.yazılı notum 67 ydi.2 sinin ortalamasının mı geçmesi lazım 7


hakan zeytinci
Aday Memur
16 Ocak 2024 18:39

70 geçmek yeterli oluyor mu


ysff.76
Aday Memur
16 Ocak 2024 18:43

Geçtiniz. İkisinin ortalaması sizin tercihe esas puanınız olacak.

hakan zeytinci, 38 dk. önce

ben 70 aldım.ama geçtim mi emin değilim.yazılı notum 67 ydi.2 sinin ortalamasının mı geçmesi lazım 7


ahmet2177
Aday Memur
16 Ocak 2024 19:02

Sözlü sınavda 65 aldım


ahmet2177
Aday Memur
16 Ocak 2024 19:04

Sözlü sınavda 65 başarılı sayılıyor mu

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