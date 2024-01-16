Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ocak 2024 18:18
Başöğretmenlik müjdesi ne oldu?

Bir haber sitesinden alıntı yaptım aşağıda.( Kasım.2023) Bu konu da boş vaatlerden biri miydi?

"Sınavsız başöğretmenlik müjdesi

MEB, 24 Kasım'da 20 yillık uzman

öğretmenlere 'sınavsız başöğretmenlik

müjdesi vermeye hazırlanıyor"

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