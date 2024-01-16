Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ocak 2024 18:29
zabıta komiseri için kadro derecesi 4 olanlar başvurabilir problemi

merhaba arkadaşlar sizden bir yardım talep ediyorum. bu sene kurumumuz tarafından yayınlanan görevde yükselme duyurusunda zabıta komiseri olmak için aranan şartların arasında kadro derecesi en az 4 olanlar başvurabilir şartı eklenmiştir. bildiğim kadarıyla yönetmelikte aranan şartlar arasında böyle bir madde göremedim. size sormak istediğim böyle bir şart yasal mıdır. kurum kendi isteğine göre yönetmelikten bağımsız şartlar koyabilir mi ? Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar beni bilgilendirir ve yönlendirirse sevinirim. benim kadro derece 8/3

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