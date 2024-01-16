Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ocak 2024 19:08
SSK ve BAĞ-KUR Emeklisi ile Memur Emekli Maaşı Eşitleniyor.

Cumhurbaşkanı açıkladı emekli maaşları eşitleniyormuş.


lalati
Genel Müdür
16 Ocak 2024 19:28

artı yüzde 5le ne eşitlenir ama var ya. helal olsun


Thalesemre
Genel Müdür
16 Ocak 2024 19:32

7500 lira olan en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarıldı. Temmuzda memurlar altı aylık enflasyondan 15 puan düşürülürdükten sonra 10 ekleyip öyle zam alacaklar. Ssk ve bağkur emeklileri ise direk 6 aylık enflasyon kadar zam alacaklar. Yani temmuzda ssk ve bağkur emeklileri memur emeklisinden 5 puan fazla zam alacak.


impostor
Şef
16 Ocak 2024 21:17

Herkes aynı parayı alacaksa niye hepsi ayrı hesaplanıyor o zaman anasını satayım

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiİşte hastanede çalışan işçi bodrosuMaaş Günü Bir Memurun Kafasında DönenlerSendika ücretleriBanka ATM lerinde limit sorunuMaaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?2024 Temmuz Zam Oranı %20'yi Geçmeyecektir (Üzgünüm)!Araba Fiyatlarında Gözle Görülür Bir İyileşme Var

Sözlük

kıval 1 Ölünce Dinlenmek 6 İdeal erkek/kadın boyu ne olmalı 2 sibel alaş 2 Geçmiş olsun Renjiro 13 dünyanın en yalnız insanı 6 Kimseyi kırmamak kendini kırmak mıdır sorunsalı 12 devlet memuru olup da maaşını bilmeyen kadınlar 3 Sözlük 8 yogun mesai 2

Son Haberler

Aydın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandıErdoğan Kabine Toplantısı'nda ilk Türk astronot ile video konferansla görüştüCumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum'dan İstanbul Valisi Gül'e ziyaretManisa'da eski eşini öldüren kadın tutuklandıİzmir'de güzellik merkezinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?