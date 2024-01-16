Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ocak 2024 19:57
Vergi indirimi ile ilgili bir problem yaşıyorum.

Merhabalar.

Çalıştığım kurumun maaş birimine 30 ocak 2023'te kızımın %96 raporunun olduğu dilekçeyi vergi indiriminden faydalanmak amacıyla ibraz ettim. Vergi dairesine gönderceklerini ve gelen cevaba göre geriye dönük hakedişlerimi alabileceğimi belirttiler. Ancak gittiği söylenen evraklar vergi dairesinin kullanmadığı bir sistem üzerinden gönderilmiş ve gitti diye kayıt edilmiş. Bunu Kasım 2023te bizzat vergi dairesine başvurunca öğrendim. Kurumumdaki başvuru dilekçemi aldım bizzat vergi dairesine başvurdum. Ancak geriye dönük işlemi yapamayacaklarını burda kurumun işgüzarlığı nedeniyle mağdur olduğumu söylediler. Kendi kurumum ise bir çözüm sunmuyor. Elimde ilk başvuru tarihine ait dilekçem mevcut evrak kayıt barkodlu. Size sormak istediğim şu. Geriye dönük almam gereken indirimi kurumdan nasıl talep etmeliyim ? Maaş birimi bir çözüm bulamıyor. Yaklaşık 10bin Tl civarında bir para olması nedeniyle bırakmak istemiyorum. Teşekkür ederim.

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