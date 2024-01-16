Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ocak 2024 20:00
Memur emeklisi Tüfe'den ne kadar az zam alacak?

Memur emeklisi temmuz 2024te Tüfeden yüzde 4,55, ocak 2025te yüzde 3,77, temmuz 2025te ise yüzde 0.95 daha az zam alacak.

İsteyen oturup hesap edebilir.

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