Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Ocak 2024 20:31
aday memurlukta eş durumundan tayin
Merhaba, son alımda ösym üzerinden atandım. Eşimle farklı şehirlerde olacağız. Aday memurluk sürem dolmadan eş durumundan tayin talep etme hakkım var mı? Bilenler cevaplarsa çok memnun olurum. Teşekkürler

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