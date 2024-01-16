Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ocak 2024 20:36
Müdür yardımcısının öğretmen üzerinde bir yaptırımı var mı

yani müdür gibi bir yaptırımı var mı. benim amirim oluyor mu? okulda gıcık olduğum bir müdür yardımcısı var da . ona göre tavrımı koycam.


kimuni
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 20:39

hayır yok tabiiki. ama bu müdür yardımcısının müdür ile arası iyiyse dolaylı olarak ...size yansıyabilir.

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