Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Ocak 2024 20:42
Muvazzaf astsubaylık mı Polislik mi

KPSS önlisansa gireceğim ve iki meslek arasında tercih yapmak istiyorum. Hava kuvvetlerinde muvazzaf astsubaylığı mı tercih edersiniz yoksa polisliği mi? sizden ricam kısaca nedenleriyle beraber söylerseniz çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.


Poliss155
Memur
16 Ocak 2024 20:49
ben olsaydım hava astsubayı olmak isterdim ama sen bilirsin tabi

SonOsmanlılar
Aday Memur
16 Ocak 2024 20:51
Bir Polis olarak diyebilirim ki özlük hakları olarak tartışmasız Astsubaylık. Bu iki meslek grubu için kim ne yazarsa yazsın kendin içime girmeden fikir sahibi olamazsın. Ama ekonomik ve özlük hakları temel problem olduğu için yine kesinlikle Askeriye kardeşim

Halil000
Aday Memur
16 Ocak 2024 20:59

Teşekkür ederim efendim geri dönüşünüz için. Acaba astsubayların çalışma saatleri hakkında bilginiz var mıdır nöbet dışında 8-5 mi yoksa polislik gibi 12 saat mi

Poliss155, 38 dk. önce
ben olsaydım hava astsubayı olmak isterdim ama sen bilirsin tabi

Halil000
Aday Memur
16 Ocak 2024 21:02

Size de teşekkür ederim efendim. Acaba sizin var mıdır astsubayların çalışma saatleri hakkında bilginiz

SonOsmanlılar, 36 dk. önce
Bir Polis olarak diyebilirim ki özlük hakları olarak tartışmasız Astsubaylık. Bu iki meslek grubu için kim ne yazarsa yazsın kendin içime girmeden fikir sahibi olamazsın. Ama ekonomik ve özlük hakları temel problem olduğu için yine kesinlikle Askeriye kardeşim
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