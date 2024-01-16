Muvazzaf astsubaylık mı Polislik mi

Bir Polis olarak diyebilirim ki özlük hakları olarak tartışmasız Astsubaylık. Bu iki meslek grubu için kim ne yazarsa yazsın kendin içime girmeden fikir sahibi olamazsın. Ama ekonomik ve özlük hakları temel problem olduğu için yine kesinlikle Askeriye kardeşim

Bir Polis olarak diyebilirim ki özlük hakları olarak tartışmasız Astsubaylık. Bu iki meslek grubu için kim ne yazarsa yazsın kendin içime girmeden fikir sahibi olamazsın. Ama ekonomik ve özlük hakları temel problem olduğu için yine kesinlikle Askeriye kardeşim