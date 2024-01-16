KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


16 Ocak 2024 20:52
arkadaşlar kpss lisans güncel bilgiler?
6 soru benim için çok onemli, güncel olarak neleri takip etmeliyim site, kaynak, yayın vs

kaanufuk25
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 21:00
www.aa.com.tr/tr Gündem Dünya Ekonomi Kültür Analiz İnfografik portallarını günlük/düzenli takip yeterli olacaktır!
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