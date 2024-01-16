KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Ocak 2024 21:07
Jandarma uzman çavuş ehliyet

Merhaba jandarma uzman çavuş mülakatına hazırlanıyorum ehliyetim yok bu herhangi bi sıkıntı yaratırmı? Eğitim bittikten sonra ehliyet aldırıyorlar mı?

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