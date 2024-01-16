Kit'te çalışırken tekrar atananların ünvanı saklı kalır mı ?

KİT'te başmühendis ünvanında çalışanlar KPSS ile başka bir KİT'e atanırsa atandıkları yerde ünvanları da başmühendis olur mu yoksa mühendis olarak başlayıp tekrar görevde yükselme sınavına mı girmesi gerekiyor ?

Konu ile ilgili bilgi ve tecrübesi olanlardan yardım bekliyorum.

Teşekkürler.