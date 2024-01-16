Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Ocak 2024 21:44
Uzman çavuş ehliyet

Merhaba jandarma uzman çavuş mülakatına hazırlanıyorum ehliyetim yok bu herhangi bi sıkıntı yaratırmı? Eğitim bittikten sonra ehliyet aldırıyorlar mı?


kvfox
Şef
16 Ocak 2024 22:04
başvuru yaptığın branş ve aranan şartlar içinde ehliyet varsa zaten geçemezsin klavuzu okursan net cevabı orda bulabilirsin

Erdmf51
Aday Memur
16 Ocak 2024 22:28

Anladım teşekkürler. Mesleğe başladıktan sonra meslek içinde normal ehliyet sınavı yapıyorlar mı yoksa normal sivil gibi herhangi bir kursa yazılıp mı alıyoruz

kvfox, 2 saat önce
başvuru yaptığın branş ve aranan şartlar içinde ehliyet varsa zaten geçemezsin klavuzu okursan net cevabı orda bulabilirsin

kvfox
Şef
16 Ocak 2024 22:29
sivilde herhangi bir sürücü kursuna başvurup alıyorsunuz
Erdmf51, 1 saat önce

Anladım teşekkürler. Mesleğe başladıktan sonra meslek içinde normal ehliyet sınavı yapıyorlar mı yoksa normal sivil gibi herhangi bir kursa yazılıp mı alıyoruz

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

TSK personel maaşları Muvazzaf astsubaylık mı Polislik miUzman çavuş ehliyetMuvazzaf astsubaylıktan istifaAskeri Okul bırakıp Jandarmaya geçişOyak Konut6/1 sonrasi kpss ile saglik bakanligina atanmaAskeri personele ek ödemeAsçavuş olarak Irak ta görev yapmakmsb astsubay deniz piyade fyt yuzme

Sözlük

Kazancı bedihi 3 solvent 2 2024 Yılı Emekliler Yılı 4 sakın o linke tıklamayın 1 Unutulmayan Şarkıkar 1 gibi dizisi 1 Kürk Mantolu Madonna Sabahattin Ali 9 dikkat çekmek adına herşeyi yapmak 4 sahra çölünde dedektörle dolaşmak 1 yumurta fiyatları 6

Son Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den şehit ailesine ziyaretÇalışma Bakanı Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımıSömestr de 5 Yıldızlı Termal Tatil Fırsatı!Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldiİki ilimizde eğitime kar engeli

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?