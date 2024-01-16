Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ocak 2024 22:11
Şube Müdürlüğü mülakatı ve puanları

Arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün mülakat sonuçları açıklandı sözlü puanları paylaşabilir miyiz

Çok Yazılan Konular

İl Emri verilecek mi?Öğretmene 10 günde olsa yıllık izin verilmesi elzemdir.ek dersin bordroda fazla gözükmesiMaaş farkı yatacak mı bu ay?Öğretmen ile Başöğrt arası 7-8bin TL maaş farkı olması adaletli mi?Promosyon bankaları yeni dönemde değişmeli!G.Y.S MülakatSon Hafta Dersleri İptal08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul ediYazılı Ortalamasının Altında Performans Notu Verilebilir mi?

Sözlük

şort giyen kadına tekme atılması 3 dikkat çekmek adına herşeyi yapmak 4 memurlar.net'in ahlaksız bir site olduğu gerçeği 10 mehter marşıyla gelip izmir marşıyla gitmek 1 gbt 2 en kötü yerli dizi 1 gibi dizisi 1 Çorum beşlisi 3 ulaşgkc 3 varlıklı ve yetenekli türkler ülkeyi terk ediyor 2

Son Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den şehit ailesine ziyaretÇalışma Bakanı Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımıSömestr de 5 Yıldızlı Termal Tatil Fırsatı!Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldiİki ilimizde eğitime kar engeli

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?