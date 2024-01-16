Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Ocak 2024 22:18
Muvazzaf astsubaylıktan istifa

1. Yılı tamamladıktan sonra 15 yıllık istifa edememe gibi bir durum var. Hiçbir şekilde bir yolu yok mudur ben astsubay olmak istiyorum fakat olurda zor durumda kalırsam istifa etmek zorunda kalmam gerekirse nasıl edeceğim 15 yıl zorunlu görevde.


levelup06
Memur
16 Ocak 2024 22:56
Kardeşim önce bir kazan da sonra istifa edersin.

Halil000
Aday Memur
16 Ocak 2024 22:59

Yok hocam farkındayım ben de daha kazanılmamış bir şeyden istifa etme gibi bir durumun düşünülmeyeceğinin fakat şu an karar aşamasındayım ve bu yüzden her ihtimali düşünerek karar vermek istiyorum bundan ötürü böyle bir başlık açıp bu sorunun da cevabını almak istedim

levelup06, 43 dk. önce
Kardeşim önce bir kazan da sonra istifa edersin.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

TSK personel maaşları Muvazzaf astsubaylık mı Polislik miUzman çavuş ehliyetMuvazzaf astsubaylıktan istifaAskeri Okul bırakıp Jandarmaya geçişOyak Konut6/1 sonrasi kpss ile saglik bakanligina atanmaAskeri personele ek ödemeAsçavuş olarak Irak ta görev yapmakmsb astsubay deniz piyade fyt yuzme

Sözlük

personeliyle şakalaşıp motivasyonunu arttıran müdür 7 şu an çalan şarkı 4 Çorum beşlisi 3 güne bir söz bırak 5 Hoparlöri açıp telefonla konuşman tip 6 medya okur yazarlığı 1 kraliyet kuğusunu yiyen adam 6 cezaevi 4 İdeal erkek/kadın boyu ne olmalı 2 dinozorlar 2

Son Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den şehit ailesine ziyaretÇalışma Bakanı Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımıSömestr de 5 Yıldızlı Termal Tatil Fırsatı!Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldiİki ilimizde eğitime kar engeli

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?