Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Ocak 2024 22:23
görevde yükselme ve ünvan değişikliği
merhaba 3+1 olarak yeni atanan memurum 3 senenin sonunda kadroya geçtiğim zaman hemen açılan sınava girebilir miyim yoksa sene olarak beklememmi gerekir

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