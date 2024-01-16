Şark hangi şartlar oluştuğunda ertelenebilir

seneye 8. sınıf veya 12. sınıf oluyorsa imkan kabuk oluyor lgs ve üniversite sınavları olduğu için ilkokul geçerli değil

seneye 8. sınıf veya 12. sınıf oluyorsa imkan kabuk oluyor lgs ve üniversite sınavları olduğu için ilkokul geçerli değil