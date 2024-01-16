Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Ocak 2024 22:25
Şark hangi şartlar oluştuğunda ertelenebilir

----Birinci fıkrada durumu belirtilen personelden, çocukları ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite son sınıfa geçecek olan personel ile en az iki çocuğu üniversite öğrenimi gören personel

erteleme talebinde bulunabilir.

Personelin öğrenim sebebiyle erteleme talebinde bulunabilmesi için çocuğunun aktif öğrencilik kaydının bulunması gereklidir.------------------------

Arkadaşlar İlköğretim son sınıfa geçecek çocukları olan personel erteleme isteyebilir deniyor. İlköğretim derken 5,6,7,8 mi kast ediliyor. Yoksa 1,2,3,4 de bu İlköğretime dahil mi?

İnternette google a yazdığımda İlk öğretimin toplam 8 yıl olduğunu söylüyor? Kesin bir şey söyleyebilecek var mı?

Farazi konuşacaklar yazmasın lütfen. ------------------------------

Okul öncesi eğitimden sonra gelen İlköğretim basamağı, ilk 4 yılı ilkokul (1, 2, 3 ve 4. sınıf) ve sonraki 4 yılı ortaokul (5, 6, 7 ve 8. sınıf) olmak üzere toplam 8 yıldır.------------------------


Alemdarali
Genel Müdür
16 Ocak 2024 22:28
seneye 8. sınıf veya 12. sınıf oluyorsa imkan kabuk oluyor lgs ve üniversite sınavları olduğu için ilkokul geçerli değil

Alemdarali
Genel Müdür
16 Ocak 2024 22:29
Bu yıl 7. veya 11.sınıfta olması gerekiyor
Alemdarali, 1 saat önce
seneye 8. sınıf veya 12. sınıf oluyorsa imkan kabuk oluyor lgs ve üniversite sınavları olduğu için ilkokul geçerli değil

inferno1981
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 22:32

Ha anladım. seneye Liseye geçiş sınavı yada Üniversite sınavı olması lazım diye 7 veya 11. sınıf. Bende okul değiştirmesin tamamlayıp öyle başka okula gitsin diye İlköğretim demişler sanmıştım.

Yani 3. sınıfa giden çocuğum erteleme sebebi olmuyor.

Kesin bilgi herhalde doğru mudur?

Alemdarali, 1 saat önce
Bu yıl 7. veya 11.sınıfta olması gerekiyor

Brse
Aday Memur
16 Ocak 2024 23:09

Nunalr hikaye dostum.saglam referans ın varsa hiç bir sebeb olmadan 10 sene daha kalırsın


Alemdarali
Genel Müdür
16 Ocak 2024 23:10
aynen devrem
inferno1981, 1 saat önce

Ha anladım. seneye Liseye geçiş sınavı yada Üniversite sınavı olması lazım diye 7 veya 11. sınıf. Bende okul değiştirmesin tamamlayıp öyle başka okula gitsin diye İlköğretim demişler sanmıştım.

Yani 3. sınıfa giden çocuğum erteleme sebebi olmuyor.

Kesin bilgi herhalde doğru mudur?


inferno1981
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 23:11

O zaman yolcudur abbas. Bende öyle bir şey yok. :)

Brse, 30 dk. önce

Nunalr hikaye dostum.saglam referans ın varsa hiç bir sebeb olmadan 10 sene daha kalırsın

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