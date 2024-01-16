Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ocak 2024 22:42
Öğrenci devamsızlığı

1.donemin sonunda devamsızlıktan kalan öğrenci 8 Eylül 2023 yeni ortaöğretim yönetmeliğine göre 2.donem okul derslerine devam edebilir mi?Çünkü öğrenci okuluna devam etmek istiyor ancak okul devamsızlıktan 1.donem kalmis ne yapmam lazım?


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
16 Ocak 2024 22:47

Devam edemez. Yönetmelik bu konuda açık.


sessiz -bayan
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 22:52

Devam edemezse ne yapacağız peki.

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