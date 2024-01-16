Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ocak 2024 22:48
MEB görevde yükselme

Merhaba engelli hizmetli memur olarak yazılı puanım 65 sözlü puanım 70 sizce görevde yükselmem olur mu?


hakan zeytinci
Aday Memur
16 Ocak 2024 23:07

benimde aynı herkese aldığı puanı vermişler bizim 70 altı olduğu için 70 vermişler.iki sınavı da geçmişsiniz tebrikler.benim de yazılı puanım 67 sözlü puanım 70

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