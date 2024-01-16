Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


16 Ocak 2024 22:52
Zorunlu görevde iken istifa etmek hakkında bilgi

Arkadaşlar merhaba.

Yurtdışında bir yıl süre ile görevlendirilirken okulum ile 2 yıllık zorunlu görev sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmede cayma durumu için belli bir tutar yazılı. Size bununla ilgili sormak istediğim iki mesele var:

1- Zorunlu görevim devam ederken istifa edersem istifamın kabul olmaması gibi bir durum olur mu?

2- Eğer istifam kabul oluyorsa, zorunlu görevimin bir yılını tamamladıktan sonra istifa etmem durumunda sözleşmede yazan tutarın tamamını mı yoksa bir yıl çalıştığım için yarısını mı öderim?

Cevaplarınız için teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriÖğr. Gör. kadrosu bölüm başkanı olarak idari görev ödeneği alabilirmi?Ücretsiz izin dilekçesini reddetmekDoktora tezinden üretilen farklı yayınlar- Etik İhlalYurt dışı borçlanması ve hizmet birleştirme'nin derece ve kademeye etkisi.Akıl Sağlığı Raporu İstenmesi ÜzerineTüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarına Akedemisyenlik yoku acilsinDr. Öğretim Üyesi Sözleşme Sorunu

Sözlük

Hoparlöri açıp telefonla konuşman tip 6 kelle paça çorbası 3 gezmek en kolay 1 doğan cüceloğlu 2 cezaevi 4 muhakeme 1 Nazım Hikmet 15 Ocak 3 Auuuu 1 nihilizm 1 afrika 2

Son Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den şehit ailesine ziyaretÇalışma Bakanı Işıkhan'dan 'emekliler yılı' paylaşımıSömestr de 5 Yıldızlı Termal Tatil Fırsatı!Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldiİki ilimizde eğitime kar engeli

Editörün Seçimi

Maaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMeslekten çıkarma cezası İş arkadaşlarının küfürleşmesi ve hakaretMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?