Zorunlu görevde iken istifa etmek hakkında bilgi

Arkadaşlar merhaba.

Yurtdışında bir yıl süre ile görevlendirilirken okulum ile 2 yıllık zorunlu görev sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmede cayma durumu için belli bir tutar yazılı. Size bununla ilgili sormak istediğim iki mesele var:

1- Zorunlu görevim devam ederken istifa edersem istifamın kabul olmaması gibi bir durum olur mu?

2- Eğer istifam kabul oluyorsa, zorunlu görevimin bir yılını tamamladıktan sonra istifa etmem durumunda sözleşmede yazan tutarın tamamını mı yoksa bir yıl çalıştığım için yarısını mı öderim?

Cevaplarınız için teşekkürler.