Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ocak 2024 22:52
Zorunlu görevde iken istifa etmek hakkında bilgi

Arkadaşlar merhaba.

Bir kamu üniversitesinde akademik personelim.

Yurtdışında bir yıl süre ile görevlendirilirken okulum ile 2 yıllık zorunlu görev sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmede cayma durumu için belli bir tutar yazılı. Size bununla ilgili sormak istediğim iki mesele var:

1- Zorunlu görevim devam ederken istifa edersem istifamın kabul olmaması gibi bir durum olur mu?

2- Eğer istifam kabul oluyorsa, zorunlu görevimin bir yılını tamamladıktan sonra istifa etmem durumunda sözleşmede yazan tutarın tamamını mı yoksa bir yıl çalıştığım için yarısını mı öderim?

Cevaplarınız için teşekkürler.

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