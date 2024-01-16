Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Ocak 2024 22:55
Toplu sözleşme zammını istemiyoruz. Tüfe (gerçek Tüfe oranında) zam istiyoruz.

Toplu sözleşme nedeniyle temmuz 2024te Tüfe'den yüzde 4,55, ocak 2025te yüzde 3,77 ve temmuz 2025te yüzde 0.95 oranında eksik zam alacağız. Halbuki toplu sözleşme olmasa idi Tüfe oranında zammı olduğu gibi alacaktık. Bu nedenle toplu sözleşme zammını istemiyoruz.


Kalet
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 23:15

Tüfenin üzerine refah payı konulmayacaksa pazarlık yapmanın hiçbir mantığı yok.

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