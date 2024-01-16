Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Ocak 2024 23:01
Emekli bayram edecek % 5 ek zam var. De işte:)

Gaz yagi yogg, bulamadıııgh bulamadıgh ıgh ıgh ıgh

Cep telefonuna bakim hele:) hele -le -le-le

Soğan ekmek yerük reyzi yedürmermezük:) -zük zük- zük

Çok bile yapmışla Öyle başa böyle tarak

https://www.memurlar.net/haber/1089876/erdogan-dan-ssk-ve-bag-kur-emeklilerine-zam-aciklamasi.html


err-41
Aday Memur
16 Ocak 2024 23:07

yeter bence daha n'olsun deli para vermişle

!:)


analizci06
Aday Memur
16 Ocak 2024 23:10

350 TL zam; ama olsun namaz gılıyo


arrifelltarif
Aday Memur
16 Ocak 2024 23:13

vaziyet alın aga


Pdr-cemil
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 23:21

vaaay Kral'ımız da gene cok aktifkiral


geldgi gibi giderler
Memur
16 Ocak 2024 23:26

çalış la gardaşim az çalış senin de o meyvelerden olur:)

Pdr-cemil, 18 dk. önce

vaaay Kral'ımız da gene cok aktifkiral


Pdr-cemil
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 23:30

limonu bol soda öneririm

geldgi gibi giderler, 13 dk. önce

çalış la gardaşim az çalış senin de o meyvelerden olur:)


Velocıraptor
Genel Müdür
16 Ocak 2024 23:32

acıyorsam ....


Kalet
Daire Başkanı
16 Ocak 2024 23:35

Yüzde 5 değil, yüzde 3,65.


fibermen
Genel Müdür
16 Ocak 2024 23:38

o ses tekrarı yansımaları filan eski filmlerde çok olurdu

ustamız da bu işten anlıyor

%5 Zam yaptı- yaptı-yaptı yaptı

Zam -zam zam :))

Toplam 9 mesaj

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