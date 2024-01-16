Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


16 Ocak 2024 23:03
657 ye tabi devlet memuru
657 ye tabi devlet memuru kit e yerleşip işe başlarsa 1 yıl sonra kpss ye girip başka bir kit e tercih verip gidebilir mi

Renkover
Aday Memur
16 Ocak 2024 23:06
veya kite yerles
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