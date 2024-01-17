Öncelikle bu dertten çok şükür kurtuldum darısı tüm arkadaşlarima olsun inşallah . Arkadaşlar ben yasal süre içinde itiraz etmedigim bir dosya var 2 senedir kesinti yapıldı sonrasında haricen tahsil ile kapattım. borca senelik yüzde 80 faiz uygulanmış 50 bın TL lik borca 110 bin TL maaşımdan 80 bin de haricen ödedim 2 yıl içinde. Bunun için yapılabilecek bir şey var mı sizce net bilen varsa ona göre dava açmayı düşünüyorum şimdiden teşekkürler.

Öncelikle bu dertten çok şükür kurtuldum darısı tüm arkadaşlarima olsun inşallah . Arkadaşlar ben yasal süre içinde itiraz etmedigim bir dosya var 2 senedir kesinti yapıldı sonrasında haricen tahsil ile kapattım. borca senelik yüzde 80 faiz uygulanmış 50 bın TL lik borca 110 bin TL maaşımdan 80 bin de haricen ödedim 2 yıl içinde. Bunun için yapılabilecek bir şey var mı sizce net bilen varsa ona göre dava açmayı düşünüyorum şimdiden teşekkürler.