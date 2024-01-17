Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ocak 2024 00:08
icra
Öncelikle bu dertten çok şükür kurtuldum darısı tüm arkadaşlarima olsun inşallah . Arkadaşlar ben yasal süre içinde itiraz etmedigim bir dosya var 2 senedir kesinti yapıldı sonrasında haricen tahsil ile kapattım. borca senelik yüzde 80 faiz uygulanmış 50 bın TL lik borca 110 bin TL maaşımdan 80 bin de haricen ödedim 2 yıl içinde. Bunun için yapılabilecek bir şey var mı sizce net bilen varsa ona göre dava açmayı düşünüyorum şimdiden teşekkürler.

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