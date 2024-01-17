Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


17 Ocak 2024 00:18
TCDD Memur ( Sürveyan )

Arkadaşlar Tcdd Sürveyan (Lisans) olarak atandım. Maaş ne kadar olur çalışan arkadaşlardan ricam yardımcı olursanız sevinirim.

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