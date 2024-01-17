KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


17 Ocak 2024 01:29
İstanbul'a atananların tavsiyeler
Merhaba, arkadaşım başka bir şehirde yaşıyor. İstanbul'a atandı, ona geçilmesi için tavsiye verebilecekler var mı? maaşının bir kısmını ailesine de gönderecek bu arada

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