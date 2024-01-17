İstanbul'a atananların tavsiyeler

Merhaba, arkadaşım başka bir şehirde yaşıyor. İstanbul'a atandı, ona geçilmesi için tavsiye verebilecekler var mı? maaşının bir kısmını ailesine de gönderecek bu arada

Merhaba, arkadaşım başka bir şehirde yaşıyor. İstanbul'a atandı, ona geçilmesi için tavsiye verebilecekler var mı? maaşının bir kısmını ailesine de gönderecek bu arada