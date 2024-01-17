Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


17 Ocak 2024 01:35
Son atamada Çevre Şehircilik'e atananlar

Merhabalar,Muğla Çevre Şehircilik'e yeni atananların olduğu bir grup var mı ya da Çevre Şehircilik'e son atamada atananların kurduğu bir whatsapp ya da telegram grubu var mı?Varsa bir davet linki yollar mısınız acaba?

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