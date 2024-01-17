Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ocak 2024 01:53
Nitelik kodları

Merhaba

Ösym nin sitesinden aldığım nitelik kodları sayfasında 7205 numaralı koda avukat olarak yıllık deneyime sahip olmak anlamına geldiği yazıyor. Bu önceden 7207 değil miydi. Kodlar mı değişti aksi takdirde 7205 olmayan bir atama yok çünkü. Bilgisi olan yardımcı olabilir mi? Ösym nin tablosunda hata mı var.

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