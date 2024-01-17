Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


17 Ocak 2024 04:35
Uyku apnesi C dilimi

Merhaba, 7 yıllık memurum. Orta duzey uyku apnem var. Surekli gece calisiyorum. Hayatımı alt üst ediyor. Günlük 12-13 saat uyuyorum. C dilimi alırsam bir süre sonra d dilimine geçebilirmiyim? Uyku apnesi olanlar bilgi verirse sevinirim.

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