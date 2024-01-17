Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


17 Ocak 2024 05:14
ulaştırma bakanlığı 91 personel alımı

Merhabalar 91 personel alımı için asil olarak seçilmiştim geçen perşembe günü arandım ve güvenlik soruşturmasının biteceğini ve bu hafta içinde evime tebliğ edilip 15 gün içerisinde başlamam gerektiği atanmak isteyip istemediğim soruldu evine bir posta gelen var mı acaba ya da herhangi bir başka bilgisi olan

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