Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


17 Ocak 2024 07:06
İnfaz koruma memurluğundan TDS'e geçmek

Şu an sözleşmeli ikm olarak çalışıyorum mesleğimi seviyorum ama önümüzdeki alımda tercih verip TDS ye geçmek mantıklı mı? diye düşünüyorum. Çalışma ortamı ve mesleğe insanların bakış açısı nasıl? Maaş olarak nerden baksan 9k fark var bu fark için TDS ye geçmeye değer mi? Yardımcı olursanız sevinirim kafam biraz karışık

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