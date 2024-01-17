Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


17 Ocak 2024 07:09
İnfaz koruma memurluğundan TDS'e geçmek

Şu anda sözleşmeli ikm olarak çalışıyorum ve mesleği de seviyorum ancak aradaki 9k gibi bi maaş farkından dolayı TDS ye geçme fikir aklımda dolaşıyor sürekli. Halihazırda puanım elimdeyken ve TDS alım sayıları yüksekken geçsem mi? Geçsem pişman olur muyum? Kafam çok karışık yardımcı olabilir misiniz?

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