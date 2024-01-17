Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


17 Ocak 2024 07:51
Proje okulları atama yönetmeliği il içi atamalarına yetismelidir.

Merhaba hocalarım hemen hemen her ilde onlarca proje okulu bulunmaktadır. Sebepsiz yere bu okullar atamada içe kapalı ve şaibelidir. Normlar bu kadar tıkanmışken bu okulların keyfi durumları kabul edilemez. Bunun için Twitter ,Cimer vs etkinlik düzenlemeli bu durumu gündem yapmalıyız. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler

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